Paris : qu'est ce que le «Quartier Jeunes» inauguré ce mercredi dans l'ancienne mairie du 1er ?

Après la mairie du 4e devenue l'Académie du Climat, la mairie du 1er accueille désormais le Quartier Jeunes, aussi surnommé QJ. Un lieu dédié à la jeunesse, où les 15-30 ans peuvent trouver soutien et aide dans leur quotidien. Il doit être inauguré par la maire de Paris Anne Hidalgo ce mercredi 13 octobre.

«On ne demande pas la carte d'identité, ni l'âge d'ailleurs», se réjouit Thomas Rogé, le préfigurateur et directeur de ce lieu basé sur «l'universalité et la gratuité» et installé dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Là, tous les jeunes – «qu'ils soient Parisiens ou non» – seront accueillis les bras ouverts et pourront travailler, se reposer, rencontrer un psychologue, solliciter une aide juridique ou encore trouver du travail.

Différents «quartiers» pour autant de services

Pour s'y retrouver, GJ est divisé en une dizaine de «quartiers» : le «quartier info» avec un espace détente, où les jeunes pourront rencontrer un conseil du Cidj (Centre d'information et de documentation jeunesse) pour un entretien personnalisé, le «quartier emploi» où des offres d'emploi seront disponibles, le «quartier conseils» dans lequel un point d'accès au droit est ouvert, le «quartier partagé» avec des espaces de coworking, ou encore le «quartier santé», où les jeunes pourront bénéficier d'un check-up complet ou rencontrer un professionnel de santé.

Toutes ces permanences, tenues par des agents de la Ville de Paris mais aussi par des bénévoles d'associations, sont «un premier niveau de solution pour que le jeune soit ensuite orienté vers les bons services», explique Thomas Rogé. Aucune pression ni obligation, chacun est libre d'aller et venir, sans parler à personne si cela est son désir.

«Tous les jeunes Parisiens et Franciliens peuvent se rendre dans ce lieu unique et y trouver des réponses pour que les questions du quotidien ne les empêchent pas de construire leur avenir : pouvoir d'achat, aide alimentaire, contraception, santé mentale....», a ainsi communiqué la municipalité parisienne, consciente que ces derniers ont été «lourdement éprouvés par la crise sanitaire».

Un café et une salle d'exposition

Un café, qui sera installé au rez-de-chaussée du bâtiment dans l'ancienne bibliothèque de la mairie, est en cours d'aménagement. Prévu pour ouvrir en mars prochain, il sera «un lieu d'animation» explique Thomas Rogé, qui souhaite y organiser «des débats ainsi que des événements culturels et musicaux».

En outre, une terrasse – dont la vue imprenable sur le musée du Louvre en fait un lieu idéal pour travailler ou prendre l'air – ainsi qu'une salle d'exposition située à l'intérieur même du beffroi gothique flamboyant de l'ancienne mairie du 1er – dont l'horloge est encore en état de marche – seront également accessibles à tous.

Des distributions alimentaires à destination des jeunes «en situation de précarité» seront également organisées tous les jeudis de 12h à 19h par les Restos du cœur, ainsi que des animations, à l'instar de la permanence tenue par les bénévoles de la Croix Rouge Française ou de la Protection civile tous les mercredis et jeudis, où les jeunes pourront apprendre les gestes qui sauvent.

Journée portes ouvertes pour l'inauguration

A noter enfin qu'une journée portes ouvertes est organisée ce mercredi 13 octobre, de 14h à 20h, pour l'inauguration de Quartier Jeunes. A cette occasion, des artistes seront présents pour animer l'après-midi, comme la chanteuse Kalika, de 16h à 17h, suivie du groupe La Femme, de 18h45 à 20h. Un food truck Bedouin Burger sera également disponible.