Loiret : une intervention de Latifa Ibn Zaten dans un collège annulée à cause d'une menace attentat

Une fausse alerte prise très au sérieux. Ce mercredi 20 octobre, Latifa Ibn Ziaten devait réaliser une intervention dans le collège Max Jacob à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). Mais une menace d'attentat est venu annuler l'événement.

Aux alentours de 11h45, une alerte a en effet été donnée à la Direction départementale de la sécurité publique du Loiret car un homme avait appelé l'établissement scolaire en menaçant de «le faire sauter», raconte France 3. Rapidement évacuée en fonction de son profil à risque, la mère du premier soldat par Mohammed Merah a été contrainte d'annuler sa conférence devant les collégiens.

Dans un tweet elle s'est excusée, et a promis de revenir une autre fois dans l'établissement en question. «Je n'ai pas peur, je n'arrêterais pas mon combat», a-t-elle promis sur le réseau social. Dans une interview donnée la veille à France Bleu, elle déclarait déjà : «oui, je suis menacée pour mes paroles, parce que je ne me tais pas, et je ne veux pas fermer les yeux».

À noter qu'il ne s'agit pas de la première alerte terroriste qui a lieu dans la région. Le 19 octobre, un lycée du centre-ville d'Orléans a également été évacué après un coup de téléphone. Dans un cas comme dans l'autre, aucune bombe n'a été retrouvée après inspection des forces de sécurité.

Le maire de la ville, Christophe Chaillou, a posté un message de soutien à Latifa Ibn Zaten. «Je déplore et condamne cet acte inadmissible», a-t-il également écrit.