Tout savoir sur Philippe Juvin, le médecin candidat à la présidentielle à droite

Il ne fait pas partie des favoris, mais il croit solidement en ses chances. Philippe Juvin, maire de La Garenne-Colombes, est candidat à l'investiture de la droite pour la prochaine élection présidentielle.

Opposé au congrès des Républicains

L'homme de 57 ans, qui a acquis une véritable notoriété médiatique pendant la crise du coronavirus, n'est pas très satisfait du format du congrès des Républicains, prévu en décembre prochain. Invité sur CNEWS et Europe 1, le médecin de formation a assuré qu'il aurait «préféré une primaire ouverte».

Philippe Juvin s'inquiète en effet d'un manque de débat dans le processus de sélection de la droite. A l'heure actuelle, aucune rencontre télévisée entre tous les candidats n'a été organisée, d'autant que certains comme Xavier Bertrand y seraient opposés. «Si on n'a pas ce débat entre candidats, on se prive du débat d'idées», a-t-il assuré.

Soutien historique de Nicolas Sarkozy

Avant de penser à ses ambitions présidentielles, Philippe Juvin a notamment été un soutien de Nicolas Sarkozy. Il a ainsi été conseiller santé de celui qui est devenu président pendant la campagne de 2007. A cette période, il avait déjà commencé la politique, puisqu'il a été élu maire de La Garenne-Colombes en 2001. Siège qu'il n'a pas quitté depuis.

Ancien député européen et homme de terrain

Après son soutien à Nicolas Sarkozy pendant la première campagne présidentielle de celui-ci, il s'est lancé dans une autre vie politique à Bruxelles. En 2009, il devient ainsi député européen, poste qu'il occupera pendant dix ans. Il a ensuite brigué la tête des Républicains pour les élections européennes de 2019, sans succès, puisqu'il n'est finalement pas sélectionné sur la liste.

Entre la campagne de 2007 et son engagement européen, le médecin s'est rendu en Afghanistan. Il assure sur son site internet y avoir soigné «des soldats français et de la coalition, des civils et même des talibans». Une initiative qui lui a notamment valu d'être décoré de la Médaille Commémorative Française agrafe Afghanistan.

Au programme : réforme des retraites, des territoires et du service public

Parmi les idées défendues par le candidat, l'on retrouve en priorité une refonte du service public. Dans une tribune publiée dans l'Opinion, Philippe Juvin dénonce une «paupérisation» de ces secteurs et dans tout le pays. Pour y remédier, il demande notamment la publication de résultats au public des écoles ou encore des hôpitaux. Ainsi, les établissements scolaires devront par exemple révéler combien d'élèves de CM2 maîtrisent la lecture ou le calcul.

Le médecin souhaite également «transférer massivement des compétences aux communes et aux régions». Une décentralisation qui se veut égale entre les territoires. «Pour 1 euro investi dans la politique de la ville, 1 euro sera investi dans les territoires ruraux et les villes moyennes», assure-t-il.