Tempête Alex : le département espère 110 millions d’euros de l’Etat pour la reconstruction

Le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes Charles Ange Ginésy a participé à la réunion du Conseil de reconstruction des Vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya pilotée par la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales Jacqueline Gourault.

Un an après la catastrophe naturelle, le département espère une enveloppe de 110 millions d’euros de l’Etat pour la reconstruction des vallées dévastées. Cette garantie va permettre à la collectivité d’apporter «des solutions immédiates et concrètes à la détresse des populations, de poursuivre ses actions auprès des communes sinistrées», assure Charles Ange Ginésy. «Je remercie Madame la Ministre et les représentants de l’Etat dans les Alpes- Maritimes qui formalisent enfin des enveloppes plus claires pour la collectivité départementale».

« 50 km de route départementale reconstruite en moins d'un an»

Le département va investir 304 millions d’euros dans la reconstruction des vallées, dont 256 millions d’euros pour les seuls travaux routiers. Pour l’heure, plus de 100 millions d’euros ont déjà été engagés et les travaux se poursuivent à un rythme de 5 millions d’euros par mois.

Dans la seule Vallée de la Roya, 50 kilomètres de route départementale ont été reconstruits en moins d’un an et la liaison entre Vintimille (Italie) et Tende est totalement rétablie. Sur 55 chantiers, 47 sont désormais terminés et le reste le sera d’ici à la fin 2021.