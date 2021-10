Michel Barnier : «La politique d’immigration ne fonctionne pas en France»

Michel Barnier, candidat à l’investiture LR pour la présidentielle, était l'invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce mardi 26 octobre.

Au cours de l'entretien, celui qui propose un moratoire sur l'immigration, a notamment pointé la politique actuelle en la matière. «La politique d'immigration ne fonctionne pas en France. C'est au détriment de l'unité de notre pays, de la sérénité de notre pays et en même temps au détriment des personnes qui viennent chez nous et qui sont mal accueillies ; parfois même, on le voit en Méditerranée de manière indigne et dangereuse», a-t-il ainsi souligné.

«Il faut changer les choses»

«Je voudrais qu’on recrée les conditions d’un consensus sur cette question, a-t-il ajouté. Remettre à plat toutes les procédures, l’attribution de titres de séjour qui sont détournés ou abusés, les expulsions qui ne sont pas effectuées. Prendre ce temps-là aussi avec la protection, par un référendum de notre Constitution qui ne comporte pas grand-chose sur l’immigration. Prendre le temps, pendant ce temps-là, au-delà de ce qu’on fera chez nous, pour remettre à plat, stopper certaines procédures, discuter avec nos voisins des pays européens où ça ne fonctionne pas non plus.

Pour Michel Barnier, il faut frapper fort pour un réel changement, quitte à faire grincer des dents. «Il n’y a pas de politique européenne, vous savez c’est une compétence partagée entre Bruxelles et l’Union européenne et ça ne fonctionne pas, et nous ça ne fonctionne pas non plus. Quand quelque chose ne fonctionne pas, même si ça doit faire crier un certain nombre d’européistes, je dis qu’il faut changer les choses».