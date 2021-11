Vidéo : la bande des «Daltons» envahit la pelouse du Groupama Stadium en plein match

Plusieurs membres du groupe de rap dit des «Daltons» ont pénétré sur la pelouse du Groupama Stadium, en plein match entre l'Olympique Lyonnais et le Sparta Prague, ce jeudi soir. La scène, filmée, a fait rapidement le tour du Web.

Connus pour leurs rodéos urbains, filmés et diffusés sur les réseaux sociaux et dans leurs clips de rap, la bande franchit une étape supplémentaire dans la course au buzz.

Après avoir foulé la pelouse du terrain, deux membres de la bande ont été rattrapés par des stadiers, et interpellés.

La scène a été filmée puis postée sur le compte Instagram du collectif.

Hier, un Dalton était condamné à huit mois de prison avec sursis pour un rodéo urbain, en plein centre-ville de Lyon, commis le 29 octobre dernier.