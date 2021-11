Immobilier : voici pourquoi les loyers pourraient fortement augmenter en 2022

Faut-il s’attendre à une hausse des loyers l’an prochain ? Alors que le retour de l’inflation se confirme, et risque de durer plus longtemps que prévu d’après les observateurs économiques, ce scénario semble de plus en plus inévitable.

En effet, l’indice de référence des loyers (IRL) a connu une brusque augmentation lors de sa dernière parution en octobre, soit +0,83% sur un an au troisième trimestre.

Ce dernier est calculé à partir de l’augmentation des prix à la consommation sur les douze derniers mois, hors tabac et hors loyers.

Il sert de base aux propriétaires bailleurs pour réviser le montant des loyers, qu’il s’agisse de locations vides ou de meublées.

Une inflation en constante augmentation

Et comme l’inflation n’a pas l’air de vouloir s’arrêter en si bon chemin, (+2,6% sur un an en octobre, après +2,2% en septembre et +1,9% en août) les loyers devraient en toute logique suivre cette dynamique. Aux Etats-Unis, elle atteint même 5,4% sur un an.

Seulement voilà, cela n’a rien d’automatique et d’immédiat. En effet, les bailleurs doivent attendre la date anniversaire du contrat pour répercuter cette hausse sur les loyers. Autre condition sine qua non : le contrat de location doit comporter une clause de révision annuelle des loyers. Certains propriétaires préfèrent s’en dispenser pour conserver un montant de loyer rond.