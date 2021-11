«La liberté n’est pas dans le hijab», affirme Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement

«La liberté n’est pas dans le hijab», a déclaré, ce jeudi dans la Matinale de CNEWS, Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, en réaction à la campagne de communication polémique autour du voile, du Conseil de l'Europe.

«Nous sommes pour lutter contre toutes les discriminations, nous sommes pour la liberté de conviction et la liberté de religion, mais on ne fait pas la promotion d'un signe religieux, d'un symbole politique avec les outils et les moyens du Conseil de l'Europe», a-t-elle dit.

Lancée jeudi dernier 28 octobre et cofinancé par l'Union européenne, cette campagne proposait des portraits de plusieurs jeunes femmes, voilées sur une seule moitié de l'image. Un message en anglais indiquait notamment: «Beauty is in diversity as freedom is in hijab» («la beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab»).

Passée dans un premier temps relativement inaperçue, elle avait fini par déclencher l'indignation ou l'incompréhension d'une bonne partie de la classe politique en France où le sujet du voile est particulièrement sensible.

Le Conseil de l’Europe l’avait finalement retirée mardi 2 novembre.