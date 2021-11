Abd Al Malik : un élu du RN critique la venue du rappeur pour interpréter l'œuvre d'Albert Camus à l'Opéra

Alors que la ville rend hommage à Albert Camus, à l’occasion du 60e anniversaire de sa disparition, à travers une programmation artistique et culturelle, l’élu Niçois du Rassemblement national Philippe Vardon fustige le choix d’inviter le rappeur et auteur Abd Al Malik pour venir interpréter l'oeuvre d'Albert Camus ce samedi à l’Opéra de Nice.

Le conseiller municipal et métropolitain du Rassemblement national s’appuie sur cette phrase lâchée par l’artiste pour critiquer la décision de la ville de Nice. « Soyons honnête, dans notre pays, les caricatures de Charlie Hebdo [...] ont clairement contribué à la progression de l’islamo­phobie, du racisme et de la défiance envers tous les musulmans. »

Selon l'élu du Rassemblement national, ces propos du rappeur avaient conduit le directeur de la publication de Charlie Hebdo, Riss, à regretter la participation d'Abd Al Malik à la Journée d'hommage aux victimes du terrorisme du 11 mars 2020.

« relais de la victimisation indigéniste »

En outre, Philippe Vardon affirme qu’Abd Al Malik a été accusé d'endoctrinement par le footballeur Hatem Ben Arfa et qu’il a participé aux manifestations anti-policières de la famille Traoré, déclarant «il y a plein d'Adama Traoré en France et il faut en prendre conscience». « De ses déclarations troubles sur Charlie Hebdo au relais de la victimisation indigéniste, l'invitation d'Abd Al Malik nous semble être une maladresse, et même une erreur, de la municipalité Estrosi, souligne Phlippe Vardon. Comme souvent en matière culturelle, celle-ci agit ici avec une grande légèreté et témoigne de son complexe «parisianiste» déplacé. »

Cette soirée inaugurale marquée par la lecture musicale de l’œuvre de Camus par l’artiste Abd Al Malik ce samedi à 20h à l’Opéra lancera la programmation spéciale consacrée à l’écrivain jusqu’au 27 février 2022, dont l’exposition «Albert Camus et la pensée de Midi» du 10 décembre au 27 février 2022 à la Bibliothèque Louis Nucéra, à Nice.