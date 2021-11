Chasse : une pétition pour une réglementation plus stricte atteint 100.000 signatures et va être examinée par le Sénat

«Morts, violences et abus liés à la chasse: plus jamais ça !». Cette pétition, publiée le 10 septembre dernier sur le site du Sénat, a dépassé le cap des 100.000 signatures ce jeudi 11 novembre. Le Sénat a d'ores et déjà annoncé qu'il se saisissait de la question en mettant en place une mission.

Cette pétition a été déposée par le collectif «Un jour un chasseur», créé au lendemain de la mort de Morgan Keane, un jeune homme de 25 ans abattu par erreur par un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son jardin.

Au total, plus de 100.000 personnes ont signé ce manifeste pour demander notamment des dimanches et mercredis «sans chasse», «une formation plus stricte», et un «réel contrôle et suivi des armes à feu».

Mardi, le @Senat a communiqué sa volonté de se saisir de notre pétition, "Morts, violences et abus liés à la chasse : plus jamais ça !" avant même qu’elle ait obtenu les 100 000 signatures.





Hier, notre pétition a atteint le seuil de 100 000 signatures en tout juste 2 mois ! https://t.co/dvOxJ0aeHr — Un jour un chasseur (@unjour1chasseur) November 11, 2021

«loin de l'émotion et de l'agitation pré électorale»

Selon le règlement de la plate-forme e-pétitions, créée par le Sénat en janvier 2020, les pétitions ayant recueilli au moins 100.000 signatures dans un délai de 6 mois sont soumises à la conférence des présidents, qui réunit Gérard Larcher (LR) et les présidents de groupes et de commissions.

Mardi, deux jours avant le franchissement des 100.000 signatures, le Sénat avait annoncé qu’il se saisissait de la question. Dans un communiqué, la chambre haute du Parlement a expliqué sa volonté d'examiner «en profondeur» et «loin de l'émotion et de l'agitation pré électorale, la question de la sécurité à la chasse», grâce à une «mission conjointe» entre les commissions des Affaires économiques et des Lois.

Depuis l'ouverture de la chasse, une série d'accidents impliquant des chasseurs a été recensée. Jeudi, un homme de 47 ans a été grièvement blessé au visage à Montauban lors d'un accident de chasse. En 2020, l'Office français de la biodiversité a recensé 141 victimes de la chasse, dont 11 décès.