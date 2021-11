Arnaque au CPF : le gouvernement veut interdire le démarchage téléphonique

Depuis plusieurs mois, nombre de Français ont reçu des appels, SMS ou mails leur indiquant que leurs droits au Compte personnel de Formation (CPF) sont sur le point d’expirer, et les invitant à payer au plus vite une formation. Il s’agit d’arnaques, contre lesquelles le gouvernement compte agir en interdisant le démarchage téléphonique.

Le CPF permet aux salariés, agents publics et demandeurs d’emploi d’acquérir des droits à la formation utilisables tout au long de leur carrière, et ces droits sont crédités chaque année par les employeurs directement sur le compte. Or, depuis plusieurs mois, les arnaques se multiplient pour pirater les CPF, ou bien pour pousser les Français à s’inscrire dans des formations factices.

Selon les informations du Parisien, le gouvernement souhaite agir au plus vite. En effet, le ministère du Travail a indiqué au journal qu’un amendement serait déposé prochainement au projet de loi de finances pour interdire le démarchage téléphonique concernant le CPF. «Il s’agit de s’inspirer de la loi mise en place après les abus constatés dans le cadre de la rénovation énergétique, qui interdit tout démarchage téléphonique», a indiqué le ministère au Parisien.

«Ni la Caisse des Dépôts, ni Pôle Emploi, ni le ministère du Travail n'effectuent la moindre démarche téléphonique au sujet du CPF», rappelle le site du service public, qui appelle les usagers à la vigilance.

Depuis 2019, les droits à la formation sont crédités sur le CPF directement en euros, et non plus en heures comme auparavant. Les droits accumulés des quelque 38 millions d’utilisateurs de la plate-forme sont donc attractifs pour les escrocs. Selon le Parisien, ils agissent le plus souvent depuis des centres d’appels téléphoniques étrangers, et mentent à leurs victimes en leur faisant croire qu’elles vont perdre leurs droits si elles ne payent pas rapidement leur inscription à une formation. Ils les renvoient ensuite vers des liens de paiements douteux. Parfois, les escrocs essayent également de soutirer les numéros de sécurité sociale.

Si vous avez été victime d’arnaque, et notamment si vous avez été inscrit à une formation à votre insu, si votre compte CPF a été piraté, ou si vous avez par mégarde communiqué vos informations personnelles (identité, numéro de sécurité sociale) à une personne douteuse, le site service-public.fr indique la marche à suivre. Il vous faut notamment remplir un formulaire en ligne et contacter la caisse des dépôts.