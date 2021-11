Marineland d'Antibes : Une plainte déposée pour «actes de cruauté» envers un orque

L’association One Voice qui milite pour les droits des animaux vient de déposer plainte contre le delphinarium d’Antibes pour «actes de cruauté», vis-à-vis d’un orque.

«Au Marineland d’Antibes, tout comme son oncle Inouk, sa mère Wikie et Keijo son frère, Moana tourne en rond dans les eaux encrassées du delphinarium vieillissant». L’association qui déplore le traitement réservé à Moana, un orque de dix ans en captivité, évoque une évolution physique inquiétante.

«Son menton, par exemple, est en très mauvais état. La couleur de sa peau a changé ! Et son état empire» poursuit One Voice qui s’appuie sur des analyses et des expertises réalisées par le Dre Ingrid Visser, biologiste marine ainsi que le vétérinaire spécialiste des cétacés, le Dr Pierre Gallego.

«Moana est aussi la cible d’agressions de la part des orques plus âgées, comme c’est le cas partout chez les cétacés détenus dans les bassins des delphinariums.

Le fait de tourner en rond dans un environnement trop petit et totalement artificiel crée un stress dommageable pour le système immunitaire des orques, qui mène irrémédiablement au développement de maladies mentales et physiques».

«Interdire tout déplacement et l’arrêt des spectacles»

Photos et vidéos à l’appui, l’association atteste que l’état de santé de Moana nécessite une «prise en charge vétérinaire urgente (…) le processus pathologique dont semble être victime Moana est susceptible de mettre sa vie en danger», souligne t-elle.

Pour protéger le cétacé, One Voice a déposé plainte contre le Marineland d’Antibes pour «actes de cruauté». Une plainte dans laquelle l’association demande «l’ordonnance d’une inspection indépendante et sa saisie conservatoire».

«Ce qui permettra d’interdire tout déplacement ainsi que l’arrêt des spectacles ou des expérimentations (…) Ainsi, ni lui, ni, par extension, Wikie, Keijo et Inouk, ne risqueront un transfert, par exemple en Chine où ils seraient encore et encore exploités pour les spectacles».