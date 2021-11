Buffalo Grill : Indiens, cow-boys... pourquoi l’univers Far West est-il abandonné ?

Les Indiens et les cow-boys chez Buffalo Grill, c’est fini. L'emblématique chaîne de restauration française, spécialisée dans les grillades de viande et ayant pour thème l'univers Far West, a en effet décidé de faire peau neuve pour adopter un style plus «steakhouse» à l’américaine.

C’est par le biais d’une nouvelle publicité relayée vendredi 19 novembre sur le compte Twitter de l’agence de communication Marcel, que le groupe qui vient aussi de racheter Courtepaille, a annoncé ce changement de style.

Dans cette publication, on voit ainsi un Indien et un cow-boy quitter un Buffalo Grill en emportant avec eux le célèbre bison rouge qui orne l’entrée des restaurants.

Bye Bye les cowboys et les indiens @BuffaloGrill se réinvente en "House of BBQ".





No stress, il y a toujours la salade d'accueil et la chanson d'anniversaire. pic.twitter.com/lDgCHjoHJO — MARCEL (@MarcelAgency) November 19, 2021

L’agence commente : «Bye Bye les cow-boys et les Indiens, Buffalo Grill se réinvente en ‘House of BBQ’ («Maison du barbecue, en français)». Et pour ceux qui s’inquièteraient, le groupe se veut rassurant : «No stress, il y a toujours la salade d’accueil et la chanson d’anniversaire.»

S'adapter Pour perdurer

Pour mémoire, ce n'est pas la première fois que la chaîne de restauration Buffalo Grill, créée en 1980 par Christian Picart, change de style. Elle a effet déjà connu plusieurs tendances. À ses débuts, elle s’inspirait ainsi des dîners américains et la plupart des restaurants avaient élu domicile dans d'anciennes stations essence fermées par Total. L’inspiration Hollywoodienne du western est ensuite venue donner son style saloon que l'on associe à Buffalo Grill.

Cependant, la crise sanitaire a eu un impact très négatif sur le groupe qui a connu une année 2020 très difficile au niveau financier. Buffalo Grill a en effet signé un recul record de 40% de son chiffre d’affaires, chiffré à 232 millions d’euros. Une crise telle, que la chaîne s'est endetté à hauteur de 160 millions en 2020. Une dette depuis restructurée grâce à TDR Capital, actionnaire du groupe.

C’est donc pour faire face à cette crise que Buffalo Grill fait le choix de la modernisation de son style, lequel passera aussi par les assiettes. Si le menu reste le même, la viande proposée dans les restaurants n’est désormais plus que d’origine française contre européenne auparavant.