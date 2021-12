Trappes : l'association PAZ réclame l'intervention du préfet contre le cirque Europa

Détention d'animaux sauvages dans des conditions douteuses ou encore accueil du public sans autorisation... Le cirque Europa, installé à Trappes (78) depuis quelques jours, est dans le viseur de l'association PAZ, qui réclame l'intervention des forces de l'ordre.

«Après Argenteuil (95) et Neuilly-sur-Marne (93), encore une fois le cirque Europa ne tient pas ses engagement et passe en force», peut-on lire dans un communiqué de l'association de défense de la cause animale Paris Animaux Zoopolis (PAZ), qui explique que, désormais installé à Trappes (78), le cirque ne respecte pas les termes de l'autorisation d'occupation délivrée par la municipalité.

Des méthodes décriées

En cause ? L'ouverture du cirque au public dès ce week-end et ce, alors même que la commission de sécurité de la Ville de Trappes n'est pas encore passée pour vérifier les installations, ainsi que la détention de fauves dans des cages de camion, alors que la loi oblige les cirques, lorsqu'ils ne sont pas en train de voyager, à mettre ces animaux dans des cages plus grandes, à l'air libre.

De fait, en septembre 2020, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili avait annoncé plusieurs mesures en faveur du «bien-être de la faune sauvage». Parmi elles, l'interdiction de la détention d’animaux d’espèces sauvages dont le degré d’incompatibilité de la détention en itinérance avec leurs besoins est important (notamment les fauves, les singes, les ours ou encore les loups...).

Interpellée par des administrés, la municipalité trappiste aurait d'ailleurs déjà fait enlever toutes les publicités déposées par le cirque dans l'espace public, considérant cela comme de «l'affichage sauvage». Une action saluée par PAZ qui «félicite la mairie de Trappes», mais exige désormais «l'intervention de la préfecture des Yvelines».

Après avoir menti sur la présence des animaux sauvages à #Argenteuil et #NeuillySurMarne, le cirque avec animaux Europa récidive à #Trappes



PAZ soutient la Mairie de @villedetrappes @sgrandgambe et demande au @Prefet78 d'expulser ce cirque voyou





Stéréotypies pic.twitter.com/T2xtBkgYtn — PAZ (@ParisZoopolis) December 4, 2021

Pour Amandine Sansivens, co-fondatrice de l'association PAZ, le cirque Europa est un «cirque voyou». De manière générale, l'association reproche aux cirques de «détenir des animaux sauvages» et ce, qu'ils les fassent intervenir dans leur spectacle ou non. «Nous dénonçons le fait que ces animaux sont des attractions, des jouets et qu'ils sont trimbalés de ville en ville et ce, alors même que la loi interdit la détention d'animaux sauages s'ils sont utilisés dans un cadre itinérant».

Mais selon elle, «les cirques en viennent à mentir». «Certes, ils ne font pas de spectacle avec [les animaux sauvages], mais ils les emmènent quand même, car ils sont incapables de les mettre ailleurs. Du coup, ils ferment le camion au trois-quart pour ne pas que l'on puisse voir les fauves de l'extérieur», explique cette militante de la cause animale, qui assure que c'est ce qu'il se passe à Trappes.