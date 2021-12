Présidentielle 2022 : une enquête ouverte après les violences lors du meeting d’Eric Zemmour

Le parquet de Bobigny a annoncé ce lundi 6 décembre l’ouverture d’une enquête «sur les faits de violences commis à l’intérieur» du premier meeting d’Eric Zemmour, qui s’est déroulé à Villepinte ce dimanche.

Cette enquête porte notamment sur les violences contre des militants de SOS Racisme. Ces derniers ont été passés à tabac en tentant une action lors de la prise de parole du candidat à la Présidentielle. Ils ont en effet reçu des coups et ont été visés par des jets de chaises, selon une vidéo diffusée par l’association antiraciste.

NON AU RACISME



Nos militants étaients présents au meeting de #Zemmour à Villepinte pour dire non au racisme de manière pacifique. La vidéo, d'une violence inouïe, parle d'elle même, nos militants se sont fait frapper et insulter pour avoir rappelé notre lutte antiraciste! pic.twitter.com/5cvZadNGh8

— SOS Racisme - #PanthéonDesOubliés (@SOS_Racisme) December 5, 2021