Seres, Lynk & Co, Aiways... Quelles sont ces nouvelles marques automobiles qui s'installent en France ?

Si le paysage automobile français a longtemps permis de conduire des véhicules de marques bien connues, ces dernières années et particulièrement en 2021 de nouveaux acteurs sont venus se positionner. Voici ces constructeurs qu'il faut connaître.

Seres

Basée en pleine Silicon Valley, la marque Seres appartient au groupe chinois DongFeng et a nommé notamment l'ancien cofondateur de Tesla Martin Eberhard parmi les directeurs stratégiques. En 2021, ce constructeur est arrivé sur le marché Français avec un crédo : «rendre l'électrique accessible». Son centre de recherche est basé à Santa Clara, en Californie, et sa production en Chine. «Nous n'avons pas fait le choix d'une vente seulement 100% digitale même si cela reste possible, mais nous croyons aussi beaucoup au terrain puisque nous implantons en France des Seres Stores. L'idée est d'accompagner les clients dans une démarche à 360° autour de l'expérience électrique, du véhicule, en passant par l'usage des câbles et des bornes de recharges. Nous devons faire preuve de pédagogie», résume pour CNEWS Yoan Bastos, directeur général de SN Diffusion qui distribue la marque Seres en France. Quelque 150 concessions devraient ouvrir dans l'Hexagone d'ici à la fin 2022, dont une trentaine d'ici à la fin de l'année. «La dynamique de la mobilité est porteuse et nous capitalisons sur des modèles complémentaires, comme les Seres SF 3, SF 5, deux SUV avec des prix qui commencent à environ 26.000 euros, tandis que 2022 verra arriver un modèle premium avec la SF7 (photo)».

Lynk & Co

Autre marque encore méconnue arrivée en France cette année, Lynk & Co est un constructeur sino-suédois. Une toute jeune société cousine de Volvo dans ce groupe et qui a été fondée en 2016 en Suède, pays où sont conçues ses voitures avant qu'elles ne soient fabriquées en Chine. Pour se lancer sur le marché français, Lynk & Co mise sur la 01, un SUV vendu à partir de 41.000 euros ou sur abonnement (en leasing). La marque mise sur une motorisation hybride rechargeable. Son modèle économique est tourné vers le digital, avec des commandes à passer sur son site officiel. «L'ensemble des réparations et prestations sont réalisées à travers le réseau Volvo en France, nous prenons en charge le véhicule en cas de panne ou bien il est possible de le déposer sur des endroits précis pour qu'il soit pris en charge. Nous allons également ouvrir des clubs, qui ne seront pas des concessions, comme nous le faisons déjà en Europe. Un premier ouvrira au premier semestre 2022 à Paris, puis dans d'autres grandes villes», explique à CNEWS Mira Tahraoui, responsable des relations presse de Lynk & Co France. La marque pourrait commercialiser un autre modèle plus compact et 100 % électrique en 2024-2025 chez nous.

Aiways

Fondée en 2017 et installée en France depuis 2020, Aiways est quant à elle une marque 100 % chinoise qui misait jusqu'à fin 2021 sur des ventes essentiellement en ligne. Après une expérience digitale, la marque a également choisi de développer sa notoriété par le biais de magasins d'exposition physiques installés dans les grandes villes du pays. Un premier store à vocation pérenne a d'ailleurs récemment ouvert dans le 15e arrondissement à Paris, avant de prochains déploiements à Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes et Nice. A l'heure actuelle, la marque commercialise notamment le SUV U5. Un modèle 100 % électrique vendu à partir 39.300 euros, sur son catalogue.

cupra

Possédant déjà une certaine notoriété en France, Cupra prend son envol et devient la nouvelle marque premium de Seat. Tout comme Alpine chez Renault ou DS chez PSA, cette marque doit se distinguer de la filiale ibérique du groupe allemand Volkswagen AG, avec des véhicules haut de gamme et possédant plus de personnalité. Les motorisations mises sur la sportivité en hybride ou en 100 % électrique comme c'est le cas pour la nouvelle Cupra Born (photo). Née en 2018, la marque commence à faire davantage parler d'elle depuis deux ans maintenant dans notre pays.

Genesis

Tout comme DS pour PSA, Cupra pour Seat ou encore Lexus pour Toyota, la marque Genesis est la nouvelle catégorie luxe du constructeur coréen Hyundai. Mais attention, si son site officiel est traduit en français, ce constructeur pourrait ne pas arriver en France avant 2023. C'est tout de même avec une certaine expérience du marché français que la marque compte débarquer sur notre territoire. Avec son logo ailé qui n'est pas sans rappeler celui d'Aston Martin, Genesis compte séduire une clientèle plus huppée avec des modèles électriques autour de 60.000 à 70.000 euros en moyenne, à l'instar de la nouvelle G80 (photo), une berline qui veut tutoyer les Allemandes.