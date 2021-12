Astrologie : avec quel signe le Capricorne est-il compatible ?

Côté affinités amoureuses, le Capricorne, à l’honneur pour les fêtes de fin d’années, a tendance à s’accorder avec des signes d’Eau.

Plus précisément, les personnes nées entre 22 décembre et le 20 janvier seraient particulièrement compatibles avec celles nées sous le signe du Scorpion, affirme l’astrocoach Nathalie Marcot. Cet animal à pinces l’incite à faire preuve de «fantaisie». A ses côtés, le Capricorne «va se lâcher». Ce qui ne lui arrive pas souvent.

En effet, le Capricorne est un signe très terre à terre, besogneux, sérieux, et qui, professionnellement, a le sens des responsabilités. «Il a tendance à passer plus de temps à son travail que chez lui en famille», note-t-elle. Dirigé par Saturne, planète liée entre autres à la rigueur, aux lois, et à la patience, il a «un grand respect pour les règles».

En outre, ces natifs «aiment les gens qui ont du répondant», comme les Scorpions. Si leur union a des chances de fonctionner, c’est aussi parce que ces deux signes ont une bonne entente sexuelle, explique Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

suivi par les poissons et le Taureau

Le Capricorne peut également vivre une belle idylle avec le signe des Poissons. Ce dernier lui apporte «un peu de rêve et de légèreté». De son côté, le Capricorne va permettre aux Poissons «de s’ancrer davantage dans la réalité», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

Le célèbre dicton «qui se ressemble s’assemble» s’applique parfaitement pour le Capricorne et le Taureau, qui arrive donc sur la troisième marche du podium. Comme son congénère à cornes, ce signe de Terre aime la stabilité. Ils ont tous deux besoin «de sécurité matérielle et affective et de construire quelque chose de solide».

De plus, ces deux signes sont «routiniers et n’apprécient pas le changement». Pour toutes ces raisons, leur relation amoureuse peut réussir sur le long terme. Sans compter que le Capricorne n’est pas du genre à divorcer, et ce, même s’il n’est pas heureux, et que la flamme s’est éteinte, souligne la spécialiste.