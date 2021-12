Gérald Darmanin : «Il faut que l’on donne aux policiers et aux gendarmes des moyens plus forts»

Le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin était ce mardi 14 décembre l’invité exceptionnel de Pascal Praud dans L’Heure des Pros sur CNEWS.

Evoquant plusieurs affaires médiatiques – migrant armé à Montrouge, «Daltons», rodéos urbains –, il a estimé qu’il fallait «regarder les choses en profondeur». «Il faut qu’on donne aux policiers et aux gendarmes des moyens plus forts d’intervenir et une fois qu’ils sont intervenus de montrer les preuves à la justice. Il faut des bonnes enquêtes judiciaires», a ajouté le ministre.

Et de poursuivre : «les policiers ne sont pas assez formés, il n’y a pas assez d’officiers de police judiciaire pour faire les enquêtes, il n’y a pas assez d’images ou de technologies qui nous aident à démontrer» les faits.

Gérald Darmanin : «Nous n'utilisons pas assez les nouvelles technologies dans les commissariats» dans #HDPros pic.twitter.com/LkO5inGm78 — CNEWS (@CNEWS) December 14, 2021

Le ministre a également exprimé sa volonté d'engager des greffiers de police pour soulager les policiers du travail administratif.

Plus de moyens pour la justice

«Et puis il y a un deuxième sujet : il faut que la justice ait plus de moyens», a ajouté Gérald Darmanin. Estimant que «c'était l'un des problèmes», il a balayé les accusations de «justice à deux vitesses».

Le ministre a enfin rappelé sa ferme opposition à la légalisation du cannabis, notamment car, selon lui, cela ne ferait pas disparaître le marché illégal, au contraire.