Grève SNCF : échec des négociations pour les TGV Sud-Est, trafic «très dégradé» attendu ce week-end

Alors que la gronde ne faisait que s’intensifier entre les trois syndicats (CGT-Sud-Rail-UNSA) et le gouvernement, que le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari s’est montré rassurant, les négociations ont finalement échoué entre les deux partis. Conséquences ? Un trafic «très perturbé» attendu ce week-end pour les TGV Sud-Est.

Les négociations entre les trois syndicats et le gouvernement n'ont pas abouti, et ce alors que ce dernier pensait que la situation se décanterait petit à petit. Les grévistes ont annoncé que le préavis de grève sera sur trois jours à partir de vendredi.

Le ministre délégué aux Transports avait pourtant expliqué le matin-même qu’il espérait une fin de conflit à la SNCF d’ici à la fin de la journée. Pour rappel, les syndicats avaient appelé à une grève sur l’axe sud-est – renouvelable s’ils n’obtenaient pas gain de cause – juste avant les vacances de Noël, pour réclamer des hausses de salaires, une «prime Covid» et une amélioration des conditions de travail.

"J'espère que l'on va vers une fin de conflit dans la journée. Il y aura plus de trains pour les vacances que ce qui a été présenté par les syndicats : plus d'un train sur deux".





Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports. #ApollineMatin pic.twitter.com/G4C1A8x3tB — RMC (@RMCinfo) December 15, 2021

Jean-Baptiste Djebbari s’était voulu rassurant : «Des discussions sont en cours entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales», avait-il indiqué sur RMC, incitant les syndicats à «la responsabilité».

Si les grévistes n’avaient pas encore fait part de leur son de cloche mercredi matin, le ministre délégué aux Transports a, de son côté, laissé transparaître une certaine inquiétude quant à l’arrivée d’un opérateur étranger sur la ligne Paris-Lyon. «La grève, ce serait lui faire un sacré cadeau», a-t-il expliqué. Entre tout cela, Jean-Baptiste Djebbari l’assure : «Il y aura des trains pour partir en vacances. Le sujet c’est de savoir combien. On le saura en fin de journée. Mais on peut compter sur plus d’un train sur deux.»

À la différence du ministre, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, s'était montré plus mesuré : «j'espère que les syndicats comprendront cette nécessité de compromis, mais ce n'est pas gagné, ce n'est pas fait», avait-il indiqué au club de l'économie du Monde, ajoutant néanmoins que «l'offre de transport sera communiquée dans l'après-midi.» Le dirigeant soulignait aussi que la SNCF est en difficulté et que le groupe «va perdre entre 1.5 et 2 milliards d'euros cette année ce qui fait qu'envisager dans ces conditions une augmentation salariale n'est pas chose aisée.»

De son côte, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a justifié l'absence de son mouvement du piquet de grève en ces termes : «on continue à privilégier la discussion et la négociation et, franchement, le premier week-end de congés de Noël, ça ne nous paraît pas approprié à l'égard de la population.»