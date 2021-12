Harcèlement de rue : cette jeune française a développé une technique efficace et insolite

Avec sa «technique du dindon», une Rouennaise de 20 ans a trouvé une parade implacable contre le harcèlement de rue. Sa vidéo postée sur les réseaux sociaux a atteint 4,5 millions de vues.

Un simple «non» ne suffit plus. C’est le triste constat de nombreuses femmes et notamment de Sarah face au fléau du harcèlement de rue.

Entre dragues insistantes, suiveurs ou encore individus collants, «Sarah la Crieuse», comme elle se nomme sur les réseaux sociaux, a partagé une technique efficace pour repousser les hommes. En se filmant avec son smartphone en train de faire le «dindon» face à un homme pressant, la jeune femme a fait le tour de la toile.

Drôle et surprenante, la réaction de Sarah fait tout de même suite à des expériences traumatisantes. «J’ai connu pas mal d’agressions, d’hommes qui me suivent. Quand tu es méchante avec eux, les hommes sont violents, et quand t’es trop gentille, ils peuvent te suivre jusqu’en bas de chez toi et connaître ton adresse… Alors maintenant, je me dis qu’il vaut mieux faire un peu la folle !» a-t-elle confié à Actu.fr.

Et la Rouennaise n’en est pas à son premier coup d’essai. Depuis plusieurs mois, elle teste de multiples procédés farfelus, de l’otarie au chat, en passant par la technique du «T-Rex».

Si ces cris d’animaux fantasques parviennent à décontenancer et à éloigner les harceleurs, Sarah reste toutefois prudente. «J’arrive quand même à identifier les mecs qui sont potentiellement dangereux… Et dans ces cas-là, je trace !», admet-elle.