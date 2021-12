Mort de 27 migrants : le préfet maritime de la Manche visé par une plainte pour «homicide involontaire»

Une plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours a été déposée par Utopia 56, une association française d'aide aux exilés, contre Philippe Dutrieux, préfet maritime français de la Manche.

La plainte vise également le directeur du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez Marc Bonnafous, et la directrice des secours maritimes anglais (Her Majesty's Coastguards) Claire Hugues.

Selon les témoignages des deux seuls survivants au drame, un Kurde Irakien et un Soudanais, les secours n'avaient pas été déclenchés, ni par la France, ni par l'Angleterre, bien que les migrants avaient émis des appels de détresse au moment où leur embarcation, qui comptait 33 personnes à bord, avait commencé par couler.

Le 24 novembre, les dépouilles de 27 migrants avaient été repêchées dans la Manche.

Depuis, les autorités françaises ont ouvert une enquête pour «aide à l'entrée et au séjour irréguliers en bande organisée», «homicide et blessures involontaires» et «association de malfaiteurs». En Angleterre, aucune investigation n'a été entreprise.