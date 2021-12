Faux pass sanitaire : une responsable d'EHPAD jugée en mai prochain

Les gendarmes de la Chapelle-La-Reine (Seine-et-Marne) et de la brigade de recherche de Fontainebleau ont retrouvé en perquisition deux faux certificats que cette femme et un membre de son entourage ont dit avoir achetés via une connaissance.

C'est dans un des établissements pour seniors dans lesquels la vigilance contre le virus devrait être la plus importante, vu la fragilité des résidents. Las, l'infraction vient du plus haut niveau : la dirigeante d'un Ehpad de La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne) est suspectée de s'être procuré un faux pass sanitaire pour s'éviter la vaccination.

Un membre de son entourage en aurait lui aussi bénéficié, via une de leurs connaissances selon leurs déclarations en garde à vue. Les deux certificats ont été retrouvés en perquisition, dans la foulée de leur arrestation mardi.

Agée de 48 ans, la responsable de l'établissement a été présentée au Procureur et a été placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa convocation en justice le 23 mai prochain.

Dans ce cadre, elle a notamment l'interdiction d'exercer une profession médicale ou toute autre profession en relation avec une obligation vaccinale. L'autre bénéficiaire de faux pass a lui aussi rendez-vous avec la justice le même jour.