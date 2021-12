Île-de-France : des perturbations à prévoir à partir d'aujourd'hui dans les transports en commun

«Le trafic pourrait être perturbé sur certaines lignes Transilien aujourd’hui et dans les jours qui viennent», a ainsi communiqué la SNCF ce jeudi 23 décembre, qui gère le réseau Transilien en Île-de-France. En cause ? Le manque de personnel.

Et la situation est telle que la SNCF invite les usagers du Transilien «à préparer leurs déplacements la veille dès 17h en consultant le calculateur d’itinéraires ou en personnalisant votre fiche horaire». «Avant de vous rendre en gare, nous vous conseillons de vérifier systématiquement les horaires de vos trains dans la rubrique "Prochains départs"», peut-on lire sur le site internet dédié.

«Manque de personnel»

La raison invoquée ? «Un manque de personnel dû à la crise sanitaire» ainsi que divers «mouvements sociaux». De fait, les perturbations devraient durer jusqu'à la fin du week-end de Noël sur le réseau Transilien. Les lignes H, J, L, P et R ne fonctionneront donc pas normalement, et le trafic sera «fortement» perturbé sur la ligne P les 25 et 26 décembre.

Côté RER, la situation ne sera pas plus réjouissante. Ce jeudi par exemple, le trafic sera perturbé sur l'ensemble du RER C : «prévoir 2 trains sur 3 en moyenne» pour cette journée. Même chose pour le RER D, où les perturbations avaient déjà commencé hier : «entre Corbeil-Essonnes et Melun, prévoir environ 1 train sur 2 entre 5h45 et 10h ainsi qu'entre 16h20 et 21h».

Concernant le RER E, le trafic sera plus «légèrement perturbé sur l'ensemble de la ligne», et ce, a priori, seulement en fin de journée «à partir de 21h30». «Un mouvement social local» serait à l'origine de ces perturbations qui dureront néanmoins jusqu'au dimanche 26 décembre.