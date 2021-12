Anne Hidalgo : son slogan et sa première affiche de campagne dévoilés

Avec une semaine d'avance. L'affiche de la candidate du Parti socialiste (PS) Anne Hidalgo ne devait être imprimée que la semaine prochaine. Or elle a été dévoilée, ce dimanche 26 décembre, par le Journal du Dimanche.

L'affiche est accompagnée d'un slogan : «Réunir la France».

Ce cliché de la candidate, les mains tendues et le sourire aux lèvres, a été pris lors de son premier meeting de campagne, le 12 décembre dernier à Perpignan, dans les Pyrénées-orientales.

Interrogé par le JDD, son entourage a confié que le «dégradé de couleurs (...) symbolise et appelle à l'union» et que le logo «Hidalgo 2022!» évoque «une dynamique positive, une incitation au mouvement, à l'action, un appel à la mobilisation et au rassemblement».

Au mois de décembre, la candidate et maire de Paris était créditée de 3 à 7 % des intentions de votes dans les sondages. Elle a également appelé à l'union de la gauche via l'organisation d'une primaire mais sa proposition n'a pas remporté un franc succès parmi les autres candidats de gauche.