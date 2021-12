Météo : 5 départements en vigilance orange pluie-inondation et avalanches

Prudence en montagne. Ce mercredi 29 décembre, cinq départements sont en vigilance orange pour des risques pluie-inondation et avalanche.

Dans le détail, l'Ain et le Puy-de-Dôme sont en alerte pluie-inondation tandis que la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère font face à une double alerte pluie-inondation et avalanches.

«Bien que sérieux, cet épisode ne parait pas exceptionnel mais il demande un suivi particulier vu le niveau déjà élevé des cours d'eau, la saturation des sols et la fonte de la neige aux basses altitudes», indique Météo-France dans son bulletin de 16H00.

Dans le Puy-de-Dôme, la vigilance crues s'applique jusqu'à 16H00 jeudi au cours de la Dore en aval, après les épisodes pluvieux de ces derniers jours qui «ont entraîné une saturation des sols», selon la préfecture du département. Déjà placé en vigilance orange pluie-inondations, l'Ain l'est désormais également pour les crues.

La vigilance orange avalanches est par ailleurs maintenue pour la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère jusqu'à 10H00 jeudi. «L'activité avalancheuse attendue jusque jeudi dans la matinée est observée en moyenne 2 à 3 fois par hiver dans les massifs des Alpes du Nord», précise Météo-France.