Météo : la Moselle et la Meurthe-et-Moselle en vigilance orange pour neige et verglas

Prudence à l'est du pays. Météo-France a placé, ce vendredi 7 janvier, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle en vigilance orange pour neige et verglas.

Emise à 11h ce vendredi, cette alerte court au moins jusqu'à demain samedi 6h, a indiqué l'institut de météorologie.

L'épisode neigeux devrait être «assez bref mais la neige teindra au sol et pourra engendrer des difficultés de circulation. L'événement nécessite donc une vigilance particulière», écrit encore Météo-France sur son site.

Les premières chutes de neige sont attendues vers 22h sur la Meurthe-et-Moselle pour s'évacuer par l'est, vers la Moselle, aux environs de 7h du matin au plus tard.

A la faveur de la nuit, les températures de chaussées vont devenir négatives, facilitant la tenue de la neige au sol.

Sur l'ensemble de cet épisode, Météo-France attend des épaisseurs neigeuses moyennes de l'ordre de 3 à 7cm et jusqu'à 10cm localement et sur les hauteurs des départements.