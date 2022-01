Présidentielle : Tout savoir sur la primaire populaire de la gauche

Du 27 au 30 janvier prochain aura lieu la Primaire populaire de la gauche. Une élection qui a pour but de désigner la personnalité la plus à même de porter les valeurs écologiques, démocratiques et sociales lors de la prochaine élection présidentielle.

Cette Primaire populaire est une initiative citoyenne ayant pour but de choisir le bon candidat pour représenter la gauche. De ce fait, dix personnalités ont été présélectionnées, qu'elles soient candidates à la prochaine échéance présidentielle ou non.

Il s'agit d'Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, François Ruffin, Clémentine Autain, Pierre Larrouturou, et Christiane Taubira, qui a annoncé sa candidature à cette primaire.

Comment voter ?

Pour participer au vote, qui se déroulera du 27 au 30 janvier prochain, il est nécessaire de s'inscrire en ligne, de renseigner un numéro de téléphone et une adresse mail.

Les participants auront le choix entre les personnalités parmi les listes qui auront déclaré leur candidature à la présidentielle avant le 15 janvier. Il s'agira d'un vote au jugement majoritaire à un tour.

Selon le site de la Primaire populaire, 300.000 personnes seraient déjà inscrites. Un nombre supérieur à la primaire écologiste.

Ainsi, le 30 janvier, un candidat sera investi par la Primaire populaire. «On connaîtra la personne autour de qui on appellera à se rassembler», même sans son accord, a expliqué à l'AFP Samuel Grzybowski, porte-parole de la Primaire populaire.

Un système difficile à mettre en place

L'organisation de la Primaire populaire n'est pas de tout repos. En effet, plusieurs candidats à gauche ne souhaitent toujours pas y prendre part. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.

S'ils ont été incités à y participer par Anne Hidalgo, le candidat écologiste et le représentant de la France insoumise restent fermes sur leur position.

Certains électeurs de gauche, proches de la Primaire populaire avaient même manifesté en décembre dernier à Lille. Ils avaient dénoncé l'émiettement de la gauche à la prochaine présidentielle, ainsi que le trop grand nombre de candidats.