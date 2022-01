L'édito de Jérôme Béglé : «Le concours Lépine des propositions de droite»

Jérôme Béglé, directeur-adjoint de la rédaction du Point, revient dans son édito de ce mardi 11 janvier sur l'élection présidentielle et le penchant à droite des électeurs.

Le Rolling, sondage quotidien effectué par l’IFOP pour Paris-Match montre que les candidats de droite (Le Pen, Zemmour, Pécresse et même Macron) n’ont jamais attiré autant d’électeurs. Plus de 72% à eux quatre ! Il n’y a plus de doute, le second tour opposera deux de ces candidats.

Pour espérer l’emporter, chacun va se livrer à un concours de propositions susceptibles de faire basculer à son profit une France devenue accro aux idées de droite. Au détriment des questions de fonds sur notre endettement ou nos libertés publiques.