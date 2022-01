Gaspard Ulliel : les réactions s'enchaînent après l'annonce du décès de l'acteur

Les personnalités sont nombreuses à exprimer leur tristesse après l’annonce du décès de l’acteur Gaspard Ulliel à l’âge de 37 ans suite à un accident de ski.

La ministre de la culture, Roselyne Bachelot, a salué un «acteur d’exception». «Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent», ajoute-t-elle notamment.

Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent.



J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui. pic.twitter.com/ro4VYhwY2B — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) January 19, 2022

Le premier ministre Jean Castex a été un des premiers à réagir sur Twitter, soulignant que le comédien avait «grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui». «C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard», poursuit-il.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.



C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.



Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

«Le cinéma français pleure l’un de ses talents, parti si jeune, si injustement», écrit le député du Nord (PCF), Fabien Roussel.

Le public l’avait découvert dans « Embrassez qui vous voudrez », qui lui avait valu le César du meilleur espoir.





Le cinéma français pleure l’un de ses talents, parti si jeune, si injustement.





Mes pensées les plus affectueuses à la famille et aux proches de Gaspard Ulliel. https://t.co/6AkiZ7qSq1 — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) January 19, 2022

Pour Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président du parti Debout la France, Gaspard Ulliel «a su faire briller le cinéma français à travers le monde».

Disparition tragique de Gaspard ULLIEL, acteur talentueux de 37 ans, qui a su faire briller le cinéma français à travers le monde.



Mes plus sincères condoléances à ses proches. pic.twitter.com/JCaofpEisH — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) January 19, 2022

«Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent», a écrit pour sa part le comédien Pierre Niney.

Le cœur brisé.



Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent.



Pensées à sa famille. pic.twitter.com/KRrCNaV9Ge — Pierre Niney (@pierreniney) January 19, 2022

C'est sur Instagram que Jean Dujardin s'est exprimé, en écrivant le prénom du comédien suivi d'un cœur noir. Une publication commentée par plusieurs personnalités du métier, dont José Garcia, Sheila, ou encore Emilie Dequenne.

Sur Twitter, ALexandra Lamy rend hommage à sa beauté, à son élégance, sa gentillesse et son talent. «Tu vas tellement nous manquer», ajoute-t-elle.

Le cœur serré. Je ne garde de toi que ces moments de joie, nous avons tellement ri. Tu étais là beauté,la gentillesse, le talent, l’élégance, tu vas tellement nous manquer. Tout mon soutien à ta famille et tes proches ! pic.twitter.com/2ubkHz8E8n — Alexandra Lamy (@Alexandra_Lamy) January 19, 2022

Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada, n'a pas manqué de saluer «un immense talent qui savait nous émouvoir et nous faire rire, nous toucher. Un homme d’une gentillesse rare, avec du recul sur son métier».