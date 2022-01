Primaire populaire : la France insoumise demande à ne plus impliquer Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon et La France Insoumise refusent d’être associés à la Primaire Populaire. Le parti a demandé que le nom du candidat soit retiré du scrutin.

Ce mardi 18 janvier dernier, La France Insoumise a dénoncé une démarche «insincère» qui «instrumentalise les aspirations au rassemblement» de la gauche

Pour rappel, la primaire populaire est un scrutin qui vise à désigner un «candidat d’union de la gauche» pour l’élection présidentielle.

«Jean-Luc Mélenchon n’a jamais donné son accord pour figurer dans ce scrutin : nous demandons donc que son nom soit retiré de tous les supports physiques et numériques» de cette primaire, a communiqué Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.

LFI désapprouve complétement la primaire populaire

Dimanche dernier, lors d’un meeting, Jean-Luc Mélenchon avait déjà exprimé le rejet d’une potentielle candidature d’union : «Comment je fais pour faire l’union sans créer la confusion ? Ce n’est pas d’union dont on a besoin, c’est de clarté et d’unité populaire.»

De plus, Manuel Bompard a dénoncé «le caractère délibérément brutal» de la Primaire Populaire. Pour lui, ce scrutin ne respecterait pas les candidats engagés dans la course à la présidentielle. «Ainsi, les candidats seront soumis au vote sans leur accord. D’autres n’y seront pas, sans leur avis non plus.»

Le directeur de campagne a également ajouté que «ce vote s’apparente donc à une sorte de sondage, sans qu’aucune des règles de base permettant d’en garantir la sincérité ne soit respectée».

De ce fait, s’interrogeant «sur les intentions politiques réelles de cette organisation», La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont décidé de «se mettre clairement à distance» de ce scrutin.

Le candidat d’extrême gauche n’est pas le seul à refuser de participer à la Primaire Populaire. En effet, l’écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo ont également refusé de participer au scrutin populaire.