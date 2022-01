Présidentielle 2022 : à Cannes, Éric Zemmour multiplie les appels à «l'union des droites»

En déplacement depuis hier dans les Alpes-Maritimes, à Nice, Menton et Antibes, le candidat de Reconquête! à la présidentielle, Eric Zemmour, tenait ce samedi un meeting au Palais des Victoires de Cannes. Un rassemblement qui officialise également le ralliement de Gilbert Collard à sa liste, quittant ainsi le parti de Marine Le Pen.

L’ancien polémiste s'est d’abord rendu dans la matinée sur le marché provençal de Forville à Cannes pour échanger avec les passants, avant sa grande réunion publique qui a commencé à 18h30.

Lors de sa prise de parole devant une salle pleine de 4.000 personnes, Eric Zemmour a multiplié les appels à «l'union des droites» entre électeurs du RN et de LR, pour «stopper immigration et assistanat». «Je ne veux pas que Cannes soit à son tour ensauvagée», a lancé le candidat Reconquête!.

Éric Zemmour sur l'union des droites : «Ce n'est pas un slogan de politicien, c'est l'union du peuple, l'union de tous les Français qui aiment leur héritage (...) même s'ils ne se disent pas de droite» pic.twitter.com/2Mf7kabYLe — CNEWS (@CNEWS) January 22, 2022

Après plusieurs affaires de «squats» fortement médiatisées dans la région, il a aussi dénoncé le «scandale» des «violations de domiciles» et promis «l'expulsion immédiate des squatteurs sans passer par les tribunaux. Je ne veux pas de kebab dans tous les villages de France !», a-t-il également lâché sous les vivats.

L'eurodéputé et avocat de 73 ans, Gilbert Collard a lui aussi pris la parole. Il a souligné n'avoir «rien contre Marine Le Pen.» «Je ne dirai jamais rien contre elle», a-t-il ajouté avant de faire l'éloge de son nouveau champion.

Gilbert Collard, nouveau soutien d'Éric Zemmour : «Je suis bien au milieu de cette force de résistance» pic.twitter.com/N5Z4Yoc1G0 — CNEWS (@CNEWS) January 22, 2022

Samedi matin, Eric Zemmour a déambulé deux heures durant au marché Forville de Cannes, recevant un accueil favorable. Il était entouré de deux transfuges du RN : l'eurodéputé Jérôme Rivière et l'ancien membre de Génération identitaire, Damien Rieu.

Classé 4e au 1er tour, selon un sondage

Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, le chef de file de Reconquête! se situe en quatrième position au premier tour, avec 14% des voix, derrière Valérie Pécresse et Marine Le Pen (18% chacune) et Emmanuel Macron à 24%.

Malgré ces événements, le candidat garde confiance et s’est félicité, dans un entretien à Nice-Matin, de s’approcher du nombre de parrainages nécessaires pour pouvoir participer à l’élection : «Je suis raisonnablement optimiste sur les parrainages, j’étais inquiet il y a quinze jours, mais depuis mes appels devant les médias, et l’arrivée de mon ami Guillaume Peltier, cela va mieux. (…) Encore ce matin, un maire m’a appelé pour me donner un parrainage, j’approche des 400 mais je reste très prudent, vous savez que ce ne sont que des promesses», a-t-il tempéré.