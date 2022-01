L'édito de Jérôme Béglé : «Présidentielle 2022, c'est le calme plat»

Dans son édito de ce jeudi 27 janvier, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, revient sur la campagne présidentielle qui peine à se lancer pleinement.

Le calme avant la tempête ? L’assoupissement général avant un réveil en fanfare ? Force est de constater que depuis noël, la campagne présidentielle ronronne. Les intentions de vote ne bouge guère et les propos d’Éric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon suscitent moins de réactions que cet automne.

Le responsable de cette léthargie se nomme Emmanuel Macron. Plus il retarde son entrée dans la campagne plus il fige les positions et plus il oblige ses opposants à parler et à s’opposer entre eux.

L’hypothèse d’une campagne très brève n’est plus à exclure. Le Président la justifiera par un agenda européen et diplomatique chargé ainsi que la crise du Covid qui limite les déplacements et les meetings. L’analyse de Jérôme Béglé.