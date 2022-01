Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron en tête, Valérie Pécresse devance de peu Marine Le Pen

Emmanuel Macron est en tête des intentions de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle, d’après le sondage OpinionWay pour CNEWS publié ce vendredi 28 janvier.

L’actuel pensionnaire de l’Élysée reste en tête avec le même pourcentage que lors des dernières enquêtes avec 24%.

Derrière lui, Valérie Pécresse (Les Républicains) est toujours créditée de 18% des scrutins mais occupe seule la deuxième place. Marine Le Pen (Rassemblement national) perd un point (17%) et se retrouve ainsi en troisième position et serait privée de deuxième tour.

A la suite du trio, le polémiste Éric Zemmour (13%) perd lui aussi un point par rapport au dernier sondage.

Le leader de Reconquête ! devance trois candidats de gauche : Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise), Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts) et Christiane Taubira. Le chef de file de la FI (9%) et l’ancienne ministre de la Justice (5%) conservent le même score que la semaine précédente quand l’écologiste gagne un point (6%). La maire de Paris, Anne Hidalgo, reste avec seulement 2% des intentions de vote.

Valérie Pécresse se rapproche d'Emmanuelle Macron

A noter, 16% des personnes interrogées n’ont pas n’ont pas exprimé de choix pour ce premier tour de la présidentielle.

Au second tour, l’enquête a envisagé deux hypothèses. Dans le cas d’un face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le pensionnaire de l’Élysée remporterait le scrutin avec 57% des voix contre 43% pour la leader du RN. Par rapport au dernier sondage, le chef de l’État gagne un point.

Dans la seconde hypothèse, Emmanuel Macron devancerait toujours son opposante, cette fois Valérie Pécresse, mais d’une courte tête (52% contre 48% pour la candidate des Républicains). Dans ce duel, le président perd un point par rapport à l'actuelle présidente de la région Île-de-France.

Cette dernière se trouve dans une dynamique positive. A la mi-décembre, l’écart en cas d'un second tour face à Emmanuel Macron était de 8 points. Il n’est plus que de 4% à ce jour.

Dans le détail, face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron marque la différence chez les 18-24 ans (60% des intentions contre 40%) et chez les 65 ans et plus (64% contre 36%).

Dans un éventuel duel face à Valérie Pécresse, Emmanuel Macron devance la candidate des Républicains dans toutes les catégories d’âge.

* Enquête menée du 26 au 27 janvier sur un échantillon de 988 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.