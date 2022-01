Eric Zemmour : «Marion Maréchal choisira en conscience»

Invité de CNEWS ce lundi, Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle, sur l'avenir politique de Marion Maréchal qui pourrait le rallier.

«Marion Maréchal choisira en conscience. Marine Le Pen et Marion Maréchal ne sont pas seulement une tante et une nièce, ce sont surtout des femmes politiques. Elles incarnent des lignes dont on sait qu'elles sont différentes depuis des années. Marion Maréchal se définira et s'exprimera quand elle le voudra, comme elle le voudra», a-t-il dit.

«Je réfléchis, aucune décision n'est prise mais si je soutiens Éric (Zemmour), ce n'est pas juste pour passer une tête et dire coucou», avait indiqué Marion Maréchal dans une interview au Parisien jeudi.

Interrogée le lendemain sur CNEWS, Marine Le Pen, candidate RN à l'élection présidentielle, avait jugé cela «brutal, violent», en insistant sur «l'aspect personnel» de leur relation et en assurant être «mieux placée» à l'extrême droite pour gagner.