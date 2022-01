Une école juive orthodoxe soupçonnée de dérives sectaires, seize responsables interpellés

Une organisation à la tête d'une école juive orthodoxe ultra-rigoriste basée à Buissières (Seine-et-Marne) a été démantelée ce lundi par les gendarmes. Les élèves étaient totalement isolés, retranchés dans des conditions insalubres et victimes de mauvais traitements.

Plus d'une centaine de gendarmes et des services préfectoraux ont procédé à cette opération de grande envergure au sein de l'école Yeshiva Beth Yossef, ce 31 janvier. Suspectés de mauvais traitements sur des élèves, seize responsables de l'établissement ont été placés en garde à vue, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en déclarant vouloir lutter «contre toutes les dérives sectaires».

16 responsables d’une école juive ultra-rigoriste de Seine-et-Marne ont été placés en garde à vue. Ils sont suspectés de mauvais traitements sur les élèves. Une enquête est ouverte et nous en tirerons toutes les conséquences. https://t.co/HjEHY2biJN — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 31, 2022

Une enquête a été ouverte pour «séquestration en bande organisée», «violences aggravées», «privation de soin et d'aliments» et «abus de faiblesse aggravé», a fait savoir la procureure de la République de Meaux.

D'après les premières informations de l'enquête, l'école fondée en 1948 fonctionnait à l'aide d'un règlement très strict : uniforme obligatoire, prières obligatoires, cours d'éthiques, étude des textes sacrés et enseignement du Talmud et de la Torah, avec une doctrine pour le moins rigoriste. L'un des enfants de l'établissement, qui accueille principalement des Américains et des Israéliens de manière non-déclarée, a donné l'alerte après avoir fugué en juillet 2021.

Des conditions de vie inhumaines

Selon les propos du jeune homme, relayés par Le Parisien, l'établissement serait totalement délabré, les responsables seraient violents avec les élèves, les effets personnels confisqués, la nourriture servie serait périmée, et la privation de nourriture monnaie courante. Certains élèves vivraient même en vase clos, reclus dans l'école depuis plusieurs années. Des conditions de vie relevant de la maltraitance et justifiant l'ouverture d'une enquête et l'interpellation des suspects.

La Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre l'emprise sectaire, évoque dans son signalement à la justice «un discours de manipulation pouvant s'apparenter à une dérive sectaire». Selon Le Parisien, 40 enfants auraient été placés en foyer le temps des investigations.