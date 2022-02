Affaire Orpéa : les familles des victimes portent plainte

Accusé de graves manquements à l'hygiène mais aussi à la sécurité de ses résidents, le groupe Orpéa fait face à la multiplication de plaintes déposées par les proches des victimes présumées mais également à l'émergence de nouveaux témoignages.

Sur CNEWS, maître Sarah Saldmann, avocate des familles de victimes du groupe Orpéa fait part des témoignages qu'elle a recueilli, des restrictions de nourriture mais également d'eau. Les résidents «sonnent et bien les familles s'aperçoivent que lorsque l'on sonne, on peut mettre six-sept heures à arriver et il y a des patients qui sont parfaitement conscients, ils sonnent, ils sonnent et il ne se passe rien.»

A ces témoignages de négligence, s'ajoutent ceux des violences physiques. «J'ai vu des photos qui sont alarmantes, des gens couverts de bleus et quand on les sort de l'Ehpad et qu'on les met à leur domicile, il n'y a plus de bleus», explique maître Saldmann, qui reçoit chaque jour de nombreux mails de familles de victimes souhaitant porter plainte contre le groupe Orpéa.

L'avocate estime qu'une action collective pour «violence par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et homicide involontaire» sera déposée début mars 2022 par les familles des vicitimes présumées.

Orpéa sous le coup de deux enquêtes

Face à l'augmentation de la polémique, la ministre chargée de l'Autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon, a annoncé mardi 1er février 2022, l'ouverture de deux enquêtes. «Nous lançons aujourd'hui une enquête Igas (Inspection générale des affaires sociales) et une enquête financière de l'IGF, c'est une première, parce qu'il faut taper fort» a-t-elle déclaré sur France Inter. La ministre recevra également dans la journée les dirigeants du groupe Orpéa.

Des faits graves dénoncés par des familles qui font face à la culpabilité. Isabelle Schwartz, fille d'une ancienne résidente en Ehpad Orpéa, confiait à CNEWS ce sentiment. «Je considère qu'ils l'ont massacré, j'ai une grande culpabilité parce que j'ai fait confiance» à Orpéa.