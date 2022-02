«Les acteurs politiques de proximité», sont les premières relations avec nos concitoyens estime Jean-Christophe Fromantin

Invité de Laurence Ferrari dans la matinale, Jean-Christophe Fromantin, maire DVD de Neuilly-sur-Seine a expliqué l'importance des «personnes politiques des territoires».

«Si on ne donne pas à cette échelle de proximité politique davantage de moyens, de pouvoir et d'amplitude, on risque d'avoir un effondrement de la verticalité du pouvoir tel qu'il est à l'heure actuelle», a expliqué le maire de Neuilly-sur-Seine Jean-Christophe Fromantin.

Je considère que la «politique des territoires est la pierre angulaire» du projet que nous devons donner à la société, a rappelé l'élu.

Il est également revenu sur le manque de moyens de certains maires, qui peinent parfois à mettre en place leurs projets dans les communes.