Valérie Pécresse : «le bilan d'Emmanuel Macron sur l'immigration, c'est la France passoire»

Invitée de La Matinale avec Laurence Ferrari ce mercredi 2 février, Valérie Pécresse a critiqué le bilan d’Emmanuel Macron au sujet de l’immigration. La candidate LR à l’élection présidentielle a proposé d’instaurer des quotas migratoires à l’entrée en France.

Offensive à l’égard du président de la République ce mercredi, la présidente du conseil régional d’Île-de-France s’est attaquée à l’inaction du gouvernement sur la thématique de l’immigration.

«La question des frontières est absolument clé mais le bilan d’Emmanuel Macron en matière de politique migratoire, c’est une France passoire et une Europe passoire. Nous avons aujourd’hui 270.000 titres de séjour qui ont été délivrés l’année dernière, c’est quasiment un chiffre record», a critiqué Valérie Pécresse sur le plateau de CNEWS.

«Aujourd'hui il y a 600 millions de personnes qui rentrent et sortent de l'Europe chaque année. 20% d'entre elles ne sont jamais contrôlées. Je ne vois pas d'autres solutions que de voter des quotas», Valérie Pécresse, candidate LR à l’élection présidentielle dans #LaMatinale pic.twitter.com/FfTF5RQW6U — CNEWS (@CNEWS) February 2, 2022

La tête de liste LR pour l’élection présidentielle a dressé un piètre bilan du mandat présidentiel en cours. «Aujourd'hui il y a 600 millions de personnes qui rentrent et sortent de l'Europe chaque année. 20% d'entre elles ne sont jamais contrôlées. Le sujet, c’est le contrôle et l’application vraie et efficace de Schengen qui dit qu’on rentre par la porte d’entrée et là, on est contrôlé», a analysé l’ancienne ministre du Budget lors du mandat de Nicolas Sarkozy.

Elle a défendu son projet d’installation de quotas pour réguler la problématique migratoire dans l’Hexagone. «Je ne vois pas d’autres solutions si on veut stopper l’immigration incontrôlée en France que de voter chaque année par pays et par type d’immigration de travail, familial et étudiante des quotas. J’ajoute même que ce sera quota 0 pour les pays qui refusent de reprendre leurs clandestins», a détaillé Valérie Pécresse.