Elisabeth Moreno : «Nous devons briser les chaînes du déterminisme social»

En déplacement ce vendredi à Lyon, Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, va rencontrer de jeunes académiciens qui bénéficient des programmes de la Tony Parker Adequat Academy. L’occasion d’une interview croisée avec la Ministre et l’ex-star NBA autour de ce thème primordial.

Comment est né votre engagement pour l’égalité des chances ? Est-il lié à votre histoire personnelle ?

Élisabeth Moreno : Je suis née en Afrique, plus précisément au Cap-Vert, puis je suis arrivée en France à l’âge de 7 ans et j’ai grandi dans une cité de l’Essonne, dans une famille très modeste. Les échelons que j’ai pu gravir – qu’il s’agisse de mes études puis de mon parcours professionnel – sont le fruit à la fois de combats que j’ai menés, mais aussi de la promesse d’émancipation qu’offre la République. L’égalité des chances, et la notion de méritocratie qu’elle sous-tend et à laquelle je crois fermement, sont dans mon ADN. Aujourd’hui ministre, l’ambition qui m’anime c’est : ce que la République m’a offert, je veux le rendre.

Tony Parker : Le sport est une formidable occasion pour les jeunes de toute origine sociale de pouvoir s’épanouir personnellement et pour certains, comme moi, professionnellement. Sur un terrain ou un parquet, tous les joueurs sont égaux. J’ai eu la chance de faire ma formation au sein de l’INSEP et j’ai toujours voulu rendre à mon pays et ses structures ce qu’il m’a apporté. L’Academy est l’aboutissement de cette volonté.

Quel regard portez-vous sur la jeunesse de notre pays, qui a été durement affectée par la pandémie de Covid ?

Élisabeth Moreno : Pour de multiples raisons, l’égalité – creuset de nos valeurs républicaines – reste un principe et non une réalité pour bon nombre de nos concitoyens, en particulier les plus jeunes qui n’y croient pas, et leurs parents qui n’y croient plus. La promesse d’émancipation que j’évoquais à l’instant s’est peu à peu fissurée ces dernières décennies sous le poids des inégalités. Et la crise sanitaire que nous traversons, dont les jeunes ont beaucoup souffert, a agi à la fois comme un miroir grossissant et un catalyseur de ces inégalités. Notre jeunesse est extrêmement sensible à ces enjeux. Nous devons l’écouter et agir. Le gouvernement combat ces inégalités à travers les politiques d’égalité des chances que nous avons déployées à l’école, sur le marché du travail, dans le monde du sport et de la culture. J’ai l’intime conviction, peut-être parce que comme Tony Parker j’en suis le fruit, que nous devons briser les chaînes du déterminisme social.

Tony Parker : Cette génération connaît des moments difficiles et les conditions actuelles ne permettent pas aussi facilement qu’on le voudrait les rencontres et les échanges dont se nourrissent les passions. Mais c'est une raison de plus de redoubler nos efforts et cela renforce notre volonté de permettre aux jeunes que nous accueillons de vivre des expériences et des rencontres avec des personnes issues de différents milieux, culturel, sportif, entrepreneurial, associatif, politique…

Je ne dis jamais que tout sera facile, mais en travaillant dur, en se donnant à 200%, il y aura des résultats !

Tony Parker, ex-star NBA, fondateur de la Tony Parker Adequat Academy

Quels conseils donner à des jeunes qui ne grandissent pas dans les meilleures conditions / n’ont pas de réseaux professionnels ?

Élisabeth Moreno : Ne jamais se résigner, travailler, et apprendre, apprendre en permanence. Le chemin vers le succès – quel qu’il soit – sera peut-être plus long et plus difficile pour eux, mais les difficultés qu’ils rencontreront les renforceront pour peu qu’ils n’abandonnent pas leurs rêves et leurs ambitions. Je voudrais aussi leur dire de bien s’entourer et de ne pas hésiter à demander de l’aide car personne ne réussit seul !

Tony Parker : Croire en ses rêves et rêver grand car si j’ai pu, moi qui n’étais pas le plus grand ni le plus costaud, avoir la carrière que j’ai eu, alors chacun doit croire en son potentiel et se donner les moyens d’atteindre ses objectifs. Je ne dis jamais que tout sera facile, mais en travaillant dur, en se donnant à 200%, il y aura des résultats !

Comment démultiplier des dispositifs tels que la Tony Parker Academy sur le territoire ?

Élisabeth Moreno : Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins, à un moment de vérité pour l’avenir de notre société, pour le «commun» que nous devons créer. Nous devons collectivement agir pour résorber les inégalités et redonner à la méritocratie ses lettres de noblesse. Et pour paraphraser Albert Camus, c’est la meilleure manière d’empêcher que notre République ne se défasse. L’Etat seul n’y arrivera pas. Nous avons besoin de toutes et tous : politiques publiques, collectivités et associations. Et la Tony Parker Adéquat Academy est un magnifique exemple de ce que l’alliance entre les pouvoirs publics, les associations et les entreprises peuvent faire lorsqu’elles travaillent intelligemment ensemble. L’égalité des chances et le combat pour notre jeunesse nécessitent la mobilisation de toute la société.

Tony Parker : Après la Tony Parker Adéquat Academy de Lyon inaugurée en 2019, nous avons lancé notre deuxième projet d’Academy, en région parisienne, qui ouvrira après les Jeux de Paris 2024. Grâce à la volonté d’élus comme le maire de la ville de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, avec qui je travaille sur le projet, nous souhaitons poursuivre le développement de ce modèle. Les échanges et collaborations public/privé, comme en témoigne la visite de la ministre aujourd’hui, sont une excellente opportunité d’échanger sur les modèles d’éducation de demain.

A noter que lors de cette visite dans le Rhône, Elisabeth Moreno participera à l’échange «Parole de Passionnés» afin de présenter son parcours aux jeunes académiciens, qui suivent leur scolarité et bénéficient d’un accompagnement vers l’emploi au sein de la structure, tout en cultivant leurs passions sportives et culturelles.