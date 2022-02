L'édito de Jérôme Béglé : «Entre la France et le Mali, rien ne va plus»

Dans son édito de ce jeudi 3 février, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche, se penche sur la crise diplomatique entre la France et le Mali.

Les relations entre la France et le Mali virent à l’affrontement diplomatique et même aux menaces à peine voilées. Pourtant début 2013 nos soldats étaient acclamés par la population et avaient été appelés par le gouvernement de l’époque. Comment en est-on arrivé là ?

Le retrait du contingent tricolore de la force Barkhane est-il inévitable et sonnera-t-il la fin de la mission de l’ONU visant à protéger le pays de l’expansionnisme des milices islamiques ?

Cette crise majeure entre la France et le Mali est-elle le caillou dans la chaussure d’Emmanuel Macron, l’ultime accroc qu’il n’avait pas vu venir ?