Gérard Darmon : «Je n'aime pas la façon dont Mediapart fouille dans les poubelles»

Le comédien Gérard Darmon est revenu, dans L'Heure des Pros ce lundi 7 février sur CNEWS, sur son accrochage avec Edwy Plenel, cofondateur de Mediapart sur le plateau d'«On est en direct» samedi soir. L'acteur a notamment déclaré qu’il n’aimait pas les méthodes d’investigation du média.

De sa voix rauque et avec le flegme qui le caracrétise, Gérard Darmon a ainsi réagi à l’ampleur de la polémique qui a entouré son échange avec Edwy Plenel, samedi 5 février, dans l’émission de Laurent Ruquier.

«Franchement, je ne savais pas que ce personnage était à ce point important et à ce point capital et essentiel à la bonne vie intellectuelle de mon pays», a déclaré le comédien auprès de Pascal Praud avec une touche d’ironie. Avant de nuancer : «je le considère comme un journaliste qui essaie de faire son travail.»

Plus que la personne d’Edwy Plenel, ce qui dérange Gérard Darmon, ce sont les méthodes de son média. «C’est un peu comme le discours d'(Eric) Zemmour, c’est-à-dire, il y a des idées et puis tout à coup on n'est pas du tout d’accord avec les solutions, on a tout de même le droit de dire en 2022 qu’on n’est pas d’accord avec ses méthodes d’investigation. Je n’aime pas la façon dont Mediapart fouille dans les poubelles.»

«je ne suis pas d'accord avec ses méthodes et je le répète»

Au-delà de ce désaccord sur la méthode qui serait employée, Gérard Darmon s’est montré très étonné face à la réaction que ses mots ont provoqué sur les réseaux sociaux. «Pour moi c’est un non-évènement, car, en définitive, j’ai juste parlé de façon assez sereine avec quelqu'un sur un plateau, avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai donné mon avis. Je me rends compte que ce n'est pas très bien. Il y a un tollé de la part, probablement, des abonnés de 'Mediapart'. Un torrent de haine qui est absolument invraisemblable», estime le comédien.

«Ça m'a fait sourire dans un premier temps», explique Gérard Darmon avant d’ajouter : «puis, après, je me suis dis : 'Mon dieu, moi qui ai traversé pas mal de temps, avant on pouvait s'exprimer'. Il ne me semble pas avoir été agressif. J'ai simplement dit que je n'étais pas d'accord avec ses méthodes. Et je le répète. Je trouve qu'il devrait saluer la discrétion et l'élégance avec lesquelles je lui ai parlé», conclut le comédien.