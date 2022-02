Thibault de Montbrial sur la politique migratoire : «Il faut arrêter avec les pudeurs de gazelle»

Alors qu'Emmanuel Macron plaidait la semaine dernière pour la création d'un «Conseil Schengen», Thibault de Montbrial, avocat et conseiller de Valérie Pécresse, a estimé qu'en matière de politique migratoire, «il faut arrêter avec les pudeurs de gazelle».

«Un manque de fermeté de l'État». C'est en résumé toute la pensée de Thibault de Montbrial concernant la politique migratoire en vigueur. Il n'a pas manqué de mettre en valeur le programme de Valérie Pécresse, la candidate LR.

«Ce programme que nous avons contribué à établir avec Patrick Stéfanini, le grand spécialiste français de la question migratoire, est solide. Il comprend des reconduites massives aux frontières».

Une politique déjà mise en place par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui n'a pas réellement porté ses fruits selon le conseiller de Valérie Pécresse. «Il faut y aller beaucoup plus fermement, et arrêter d'avoir des pudeurs de gazelle. Il faut dire à ces pays que s'ils ne reprennent pas leurs nationaux, plus personne de "chez eux" ne viendra en France».

«Il faut être extrêmement clairs, la situation est tellement compliquée dans notre pays. Il faut ce choc d'autorité, qu'il n'est possible qu'avec Valérie Pécresse», conclut Thibault de Montbrial.