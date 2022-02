Le militant d’extrême droite Hervé Ryssen et un prêtre condamnés pour une vidéo antisémite

Le militant d'extrême droite Hervé Lalin, dit Ryssen, et un prêtre, Olivier Rioult, ont été condamnés mardi à des amendes pour injures et incitation à la violence envers les juifs, pour des propos tenus dans une vidéo diffusée sur YouTube à l'été 2019.

Hervé Lalin, ancien membre du Front National, qui se présente comme écrivain et réalisateur, a été condamné à 2.000 euros de jours-amende (une amende qui, si elle n'est payée, se transforme en jours de prison). L'abbé Rioult, auteur notamment d'un ouvrage intitulé «de la question juive, synthèse», a pour sa part écopé d'une amende de 1.000 euros avec sursis.

Les propos en question des deux hommes condamnés ont été tenus dans une vidéo publiée sur YouTube le 21 août 2019. Dans celle-ci, ils échangeaient sur le peuple juif, le qualifiant d'«insupportable», d’«abominable» ou encore comparant les juifs à des «serpents».

«Les faits d'injures publiques envers un groupe de personnes à raison de leur religion sont ainsi caractérisés en tous leurs éléments», a estimé le tribunal dans sa décision, en soulignant qu'Hervé Lalin avait lui-même reconnu lors de l'audience que ces propos pouvaient «susciter une polémique et faire l'objet de poursuites judiciaires».

Un multirécidiviste déjà condamné à plusieurs reprises

Par ailleurs, les deux hommes présentent les juifs «comme un problème dont la solution passe par le combat continuel et l'extermination», ce qui constitue une «exhortation à la violence», selon le jugement.

Hervé Lalin a été condamné près d'une quinzaine de fois pour des infractions similaires : diffamation, injure ou provocation à la haine en raison de la race ou de la religion.

En mai dernier, il a été condamné en appel à un an d'emprisonnement dont six mois ferme, à purger à domicile avec un bracelet électronique, pour contestation de crime contre l'humanité et injure antisémite notamment.

Incarcéré en septembre 2020 en exécution de trois peines prononcées entre 2017 et 2020, l'homme âgé d'une cinquantaine d'années était sorti de prison mi-avril.