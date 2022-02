Aurélien Taché : le député accusé d'avoir insulté des policiers dans un bar

Une enquête a été ouverte après une bagarre à Niort (Deux-Sèvres) à la suite de laquelle le député du Val-d'Oise, l'ancien LREM Aurélien Taché a été accusé d'avoir insulté des policiers. Le parquet de la ville a ouvert une enquête, tout en précisant que la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) n'avait «pas déposé plainte».

De son côté, le syndicat Alliance dénonce «un nouveau dérapage d'un élu de la République», annonçant toutefois dans un communiqué mercredi qu'une plainte avait été déposée par la DDSP des Deux-Sèvres.

Selon Le Point, Aurélien Taché a été agressé dans un bar de sa ville natale dans la nuit de mardi à mercredi, puis aurait ensuite insulté les agents de la Brigade anti-criminalité appelés pour intervenir. «Vous êtes des baqueux de merde», aurait notamment dit le député, selon des policiers cités par l'hebdomadaire.

Deux jours d'ITT pour le député

Le syndicat Unité police SGP à Niort va «demander a minima des excuses publiques si les faits sont avérés», a déclaré son représentant Pascal Valès à un correspondant de l'AFP. Contacté par l’AFP, le député n’a pas voulu s’exprimer.

Selon son avocate Me Jade Dousselin, Aurélien Taché «a été victime d'une agression», recevant «de nombreux coups notamment à la tête et au visage», qui lui ont valu deux jours d'incapacité temporaire de travail (ITT). «Ces mots, dont il ne peut que regretter la violence, ont été prononcés (...) alors qu'il se trouvait dans un état de sidération lié au choc physique et psychologique qu'il venait de subir», a-t-elle expliqué.

Elu député du Val-d'Oise en juin 2017 sous l'étiquette La République en Marche, Aurélien Taché a démissionné du parti d'Emmanuel Macron trois ans plus tard, avant de fonder le parti «Nouveaux démocrates» avec d'autres ex-marcheurs.