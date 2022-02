Présidentielle 2022 : Eric Zemmour va aborder la ruralité en meeting à Saulieu

Après Villepinte et Lille, Eric Zemmour a choisi de se déplacer en Bourgogne, à Saulieu (Côte-d’Or), pour son troisième grand rassemblement. Près de 4.000 personnes sont attendues ce samedi, pour entendre le candidat à la présidentielle aborder de nouveaux thèmes.

Dans cette petite commune de 2.300 habitants, Eric Zemmour devrait parler principalement de la ruralité, selon ses équipes. Mais pas que. Le pouvoir d’achat, préoccupation principale des Français, sera aussi au programme. Il sera également question de l’abandon des services de l’Etat dans les campagnes.

Le candidat de Reconquête parlera aussi des sujets qui lui sont chers, comme la délinquance, qui peut aussi toucher les zones rurales.

Séduire de nouveaux électeurs

Peinant à retrouver une dynamique dans les sondages, derrière Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Marine Le Pen (il est parfois donné à égalité avec cette dernière), le candidat nationaliste devrait donc entamer à Saulieu une nouvelle phase de sa campagne. Très identifié sur les questions d’immigration, d’insécurité et des problèmes rencontrés dans les villes et leurs banlieues, il s’agit désormais pour lui de séduire une nouvelle catégorie de Français, subissant moins les problèmes qu’il dénonce.

Comme souvent lors de ses déplacements, une mobilisation hostile à Eric Zemmour doit se tenir au même moment que son meeting. Trois syndicats, la CGT, FSU et Solidaires, ont fait un appel commun en ce sens. Des groupes d’extrême gauche l’ont relayé.