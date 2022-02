Mort de Maëlys : l’heure du verdict pour Nordahl Lelandais

Après trois semaines d’audience, le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de Maëlys, en 2017, touche à sa fin. Le verdict doit être rendu dans la journée.

«Que peut-on conclure de ce procès ? Des aveux et encore des mystères, et je crois que le mystère restera jusqu’à la fin», a déclaré le procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, hier. Ce dernier a requis la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans contre l’ancien maître-chien, qu'il a qualifié de «danger social absolu».

Les années d’enquêtes et longues semaines d’audience n’auront pas permis de lever tous les doutes et les mystères sur la mort de Maëlys. Si Nordahl Lelandais a, dès le début du procès, avoué avoir tué la petite fille, les circonstances de sa mort demeurent floues. Alors qu’il affirmait initialement que la petite était montée «volontairement» dans sa voiture, ne pas avoir voulu lui donner la mort «intentionnellement», Nordahl Lelandais a finalement reconnu avoir porté «des coups volontaires» à l’enfant.

pas de preuve d'un potentiel viol de maëlys

Ce dernier a par ailleurs continuellement réfuté le mobile sexuel dans cette affaire, malgré les accusations d’agressions sexuelles sur deux de ses petites-cousines de 4 et 6 ans qu’il a même filmées avec son téléphone portable, et malgré les preuves contre lui sur la consultation de contenus pédopornographiques sur Internet.

«Nous ne pouvons pas démontrer le viol. Je comprends que moralement parlant celui puisse choquer, mais nous n’avons pas de quoi reprocher le crime de viol de Maëlys à Nordahl Lelandais», a rappelé l’avocat général dans son réquisitoire. Aucune preuve matérielle d’une possible agression sexuelle ou viol n’a pu être retrouvée par les enquêteurs. Dans leur plaidoirie, les avocats de Nordahl Lelandais ont toutefois demandé de ne pas faire de lien entre les agressions des deux petites-cousines de l’accusé et le meurtre de Maëlys. «Les faits doivent être dissociés», a estimé Me Pariat.

Les six jurés désignés au tirage au sort, qui, pour la plupart, ne connaissaient ni le fonctionnement de la justice ni le dossier, vont donc devoir se prononcer sur la culpabilité de Nordahl Lelandais.

Pour rappel, ce dernier avait déjà été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en mai dernier pour le meurtre d’Arthur Noyer. Quelle que soit la peine retenue par la cour ce vendredi pour le meurtre de Maëlys, les années de prison ne pourront pas être additionnées, car dans le droit pénal, un principe de non-cumul des peines s’applique. Seule la peine la plus élevée sera retenue et purgée.