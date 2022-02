Tanguy David, soutien d'Éric Zemmour, agressé à Paris

Tanguy David, étudiant en droit âgé de 18 ans et militant du candidat à la présidentielle Eric Zemmour, a été agressé à Paris ce vendredi soir.

Le jeune homme a été pris à partie avenue des Champs-Elysée par un groupe d'hommes d'origine africaine et nord-africaine, selon les informations du Parisien.

Ces derniers auraient proféré des insultes à caractère raciste : «Sale négro », «Qu’est-ce que tu fais avec ce fils de p… de Zemmour. Tu es un sale nègre comme les autres !», «Pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays ?»

Prévenue par la victime, la police a interpellé et placé en garde à vue trois personnes pour «violences injures à caractère raciste». Le jeune homme a porté plainte.

Je remercie la brigade de nuit de la @prefpolice , qui a procédé à l’arrestation hier soir d’un groupe de personnes à Paris qui m’ont vilipendé et ont proféré des propos racistes à mon égard. Une nouvelle fois, je réitère mon soutien aux forces de l’ordre.

Ce dimanche, Tanguy David a expliqué avoir été victime d'une seconde agression alors qu'il sortait d'un café parisien. Le jeune militant aurait à nouveau été frappé et insulté.

Choquant. Je sortais il y a 40 minutes d'un café parisien. Des dizaines de racailles attendaient devant, et le gérant de ce café m'a fait sortir par une porte dérobée. Je rejoins la voiture qui m'attend, et ces racailles (4-5 voitures) encerclent la mienne et profèrent (1/3)

— Tanguy David (@tanguy_france) February 20, 2022