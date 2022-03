Gérard Depardieu : voici l'hôtel particulier à 50 millions d'euros mis en vente par l'acteur

L’acteur Gérard Depardieu a mis en vente son hôtel particulier niché au coeur du 6e arrondissement de Paris.

«La France, j'y serai toujours pour tourner, mais de moins en moins pour y vivre. Je vais d'ailleurs mettre en vente mon hôtel parisien et mes vignes», a-t-il récemment confié dans un entretien accordé à L'Obs.

Pour s’offrir ce bien prestigieux, construit en 1805 et géré par l’agence immobilière de luxe Daniel Féau, il faudra débourser 50 millions d’euros.

©Féau

une surface habitable de 1800 m2

Aménagé sur trois niveaux et doté d’un intérieur moderne, l'hôtel de Chambon dispose d’une surface habitable de 1800 m2.

©Féau

Plus précisément, cette propriété acquise en 2003 par le comédien de 73 ans, actuellement à l’affiche de «Maigret» et «Robuste», comprend pas moins de 20 pièces et 10 chambres.

©Féau

Il y a également un ascenseur, une grande terrasse, une cuisine équipée, ainsi qu’une piscine intérieure.

Depuis 1934, les façades sur rue et sur cour du bâtiment sont inscrites au titre des monuments historiques.