Paris : avec 202 nouveaux agents assermentés, la police municipale poursuit sa mise en place

La deuxième promotion de la police municipale parisienne a été intronisée ce jeudi 10 mars. Au total, ce sont 202 agents de la Ville de Paris qui sont officiellement promus policiers municipaux, et qui s'ajoutent aux 154 déjà déployés sur le terrain.

«Le plan de marche est respecté», a assuré l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité et de la police municipale Nicolas Nordman, qui a fait un premier bilan de la mise en place de la toute nouvelle et première police municipale parisienne, «qui se déploie progressivement sur le terrain» depuis le mois d'octobre dernier.

Entrée en fonction ce matin de la seconde promotion de la #PoliceMunicipale de @Paris.



Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui prennent leur poste aujourd'hui et viennent compléter les équipes au service des https://t.co/JbDT6iHYmr.s pour assurer un espace public apaisé. — Eric Lejoindre (@EricLejoindre) March 10, 2022

Confiant que «tout l'enjeu» était maintenant de coordonner au mieux l'action des 17 divisions – soit une par arrondissement – de la police municipale sur le terrain et ce, en lien avec les 17 maires d'arrondissement, l'adjoint a présenté mercredi «la feuille de route qui synthétise l'ensemble des missions» qui ont été confiées à ce nouveau service, articulée autour «de 4 axes importants».

Une feuille de route déclinée en 4 axes

Le premier axe souligne l'enjeu de la présence des agents sur le terrain, afin d'assurer la sécurité des Parisiens et participer à la prévention des infractions, le deuxième concerne l'amélioration des conditions routières, avec la protection des piétons ainsi que le respect des règles de stationnement et de circulation.

Le troisième concerne la lutte contre les incivilités, les pollutions sonores et autres mésusages de l'espace public, et enfin le dernier et quatrième axe de la feuille de route de la police municipale parisienne a trait à l'apaisement de la ville et à la tranquillité publique.

Les agents de la #PoliceMunicipale sont là pour veiller à la propreté de la ville. — Paris (@Paris) March 10, 2022



«La police municipale est un élément majeur pour apaiser et réguler la ville», a ainsi souligné Nicolas Nordman, qui a ajouté que les maires d'arrondissement avaient la main sur les missions de leurs équipes, déclinables «en fonction de la réalité de leur arrondissement».

L'élu a cité quelques exemples comme la surveillance des terrasses estivales, qui doivent faire leur grand retour le mois prochain, mais aussi la mobilisation d'équipes supplémentaires à d'autres moments forts de l'année comme l'été, avec la forte activité nocturne, ou la rentrée scolaire avec l'accompagnement des familles et enfants ou encore l'hiver, avec l'accompagnement des personnes vulnérables.

«Un plan de marche respecté»

«Nous avons un plan de marche qui est aujourd'hui respecté» a salué Nicolas Nordman, se félicitant de la poursuite de la formation des agents de la Ville de Paris, à hauteur «de 700 à 800 agents formés chaque année, 752 rien que pour l'année 2022» afin qu'«ils soient touts formés en 2024».

Il s'est également réjoui de l'embauche de 120 agents en 2021, dans le cadre d'un plan plus large de 400 recrutements en cours. Les premiers d'entre eux seront «déployés à partir du début de l’année 2023», a annoncé l'élu, qui a également évoqué l'achat de «400 nouveaux vélos» pour équiper les policiers et accroître leur présence sur le terrain, ainsi que «l'arrivée prochaine de caméras piéton».

Dernier point, l'adjoint chargé de la prévention et de la sécurité a assuré que le numéro 3975 pour joindre la police municipale était désormais «parfaitement opérationnel», avec «400 à 500 appels par semaine traités par la salle de commandement». La plupart étant selon lui lié «à du stationnement gênant ou à des nuisances sonores». «Un appel sur 4 est suivi d'une intervention», a-t-il confié.