Météo : pourquoi le ciel pourrait-il être jaune orangé aujourd’hui ?

Les habitants de plusieurs départements du sud-ouest de la France ont constaté que le ciel était d’une couleur jaune orangé ce mardi matin. Un phénomène lié aux vents qui ont amené des poussières du désert du Sahara jusque dans l’Hexagone.

Le ciel jaune ocre est visible depuis les Pyrénées et les poussières vont être transportées ce mardi dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, puis devraient remonter vers la Bretagne dans la soirée. Ces poussières du Sahara proviennent d’Espagne, et devraient gagner progressivement le nord de la France et le reste de l'Hexagone. Outre la couleur du ciel, ce phénomène s'accompagne de dépôts de sable un peu partout.

Ce mardi, de nombreux clichés du ciel jaune ont été pris à Nantes, Poitiers, Tours... Les images les plus impressionnantes ont toutefois été captées lundi dans le sud de l'Espagne, dans la région de Murcie et Alicante, où le ciel a pris une couleur orange vif.

Parts of Spain are looking a little like Mars at the moment!



Skies have turned orange in the last few hours across southeastern Spain - including Alicante and Murcia - as strong winds blow in dust from the Sahara. pic.twitter.com/qIkJtQ7XSe

— BBC Weather (@bbcweather) March 14, 2022